ФСБ завершила слідство у справі українських моряків

Слідство ФСБ РФ закінчила процедуру повідомлення українських військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування у порядку.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook .

"Вчора слідство ФСБ закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування у порядку, передбаченому статтею 215 КПК РФ", - написав він.

Полозов додав, що з учорашнього дня процес перейшов до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у порядку статті 217 КПК України.

Він зазначив, що моряки почали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, але з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи, ця стадія може зайняти 2-3 місяці.

За словами адвоката, після цього періоду слідством буде складено обвинувальний висновок, який спочатку буде направлено прокурору, а після затвердження ним - до суду.

Як повідомлялося, 17 липня Лефортовський суд Москви подовжив арешт всім військовополоненим українським морякам. Зокрема, по 21 моряку термін утримання під вартою є подовженим до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрію Артеменко, Андрію Ейдеру і Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року. Всі судові засідання за клопотанням прокурорів проходили в закритому режимі.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.