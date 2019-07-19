Україна подякувала Європарламенту за резолюцію з вимогою до РФ звільнити політв'язнів

Україна подякувала Європарламенту за резолюцію з вимогою до РФ звільнити політв'язнів

Укрінформ
Україна вдячна Європарламенту за схвалення потужної резолюції із засудженням агресії Росії проти України та вимогою до Кремля звільнити понад 100 українських політв’язнів.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо ухвалення Європейським парламентом резолюції щодо Росії та ситуації з українськими політв'язнями.

"Окремо євродепутати засудили агресивні дії РФ проти України в районі Керченської протоки та захоплення 24 українських моряків, а також невиконання Москвою наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС назвали знаковим те, що у своєму рішенні новообраний Європарламент беззастережно підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, наголосив на невизнанні російської окупації Криму та будь-якої правочинності законодавства і судочинства РФ на окупованому півострові, а також засудив масштабні переслідування українських громадян та придушення прав людини.

Як зазначається в коментарі, у зовнішньополітичному відомстві вітають рішучу підтримку з боку новообраних європейських депутатів санкційної політики ЄС проти РФ та заклик до запровадження нових персональних санкцій проти осіб, відповідальних за політичні переслідування і придушення прав людини, а також готовність до введення щодо Росії додаткових економічних обмежувальних заходів.

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"Рішення Європарламенту продемонструвало незмінну солідарність ЄС із Україною у її боротьбі проти російської агресії та активну підтримку європейською спільнотою зусиль України зі звільнення наших громадян з російського полону", - резюмували в МЗС.

Як повідомлялося, 18 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації навколо політичних в’язнів Кремля, зокрема, українських громадян, що незаконно засуджені та утримуються в російських в'язницях.

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