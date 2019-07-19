Україна подякувала Європарламенту за резолюцію з вимогою до РФ звільнити політв'язнів

Україна вдячна Європарламенту за схвалення потужної резолюції із засудженням агресії Росії проти України та вимогою до Кремля звільнити понад 100 українських політв’язнів.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо ухвалення Європейським парламентом резолюції щодо Росії та ситуації з українськими політв'язнями.

"Окремо євродепутати засудили агресивні дії РФ проти України в районі Керченської протоки та захоплення 24 українських моряків, а також невиконання Москвою наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС назвали знаковим те, що у своєму рішенні новообраний Європарламент беззастережно підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, наголосив на невизнанні російської окупації Криму та будь-якої правочинності законодавства і судочинства РФ на окупованому півострові, а також засудив масштабні переслідування українських громадян та придушення прав людини.

Як зазначається в коментарі, у зовнішньополітичному відомстві вітають рішучу підтримку з боку новообраних європейських депутатів санкційної політики ЄС проти РФ та заклик до запровадження нових персональних санкцій проти осіб, відповідальних за політичні переслідування і придушення прав людини, а також готовність до введення щодо Росії додаткових економічних обмежувальних заходів.

"Рішення Європарламенту продемонструвало незмінну солідарність ЄС із Україною у її боротьбі проти російської агресії та активну підтримку європейською спільнотою зусиль України зі звільнення наших громадян з російського полону", - резюмували в МЗС.

Як повідомлялося, 18 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації навколо політичних в’язнів Кремля, зокрема, українських громадян, що незаконно засуджені та утримуються в російських в'язницях.