Зеленський: Ми готові обміняти Вишинського на Сенцова, але обмін має бути одночасний

“Якщо про добру волю і ми дійсно бажаємо, щоб такий час настав найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти, Сенцов — це як приклад. Ми готові на Сенцова, але це (Сенцов — ред.) — не розмінна монета. Ми би хотіли отримати всіх наших політв’язнів і військових”, - сказав Зеленський, але наголосив, що обмін Вишинського, наприклад, і Сенцова має відбуватися саме одночасно.

Разом з тим президент підкреслив, що не мовиться про обмін українських полонених моряків.

“Моряків нам повинні повернути!”, - зазначив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Володимира Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, заявив, що таким кроком могло б стати повернення до Росії керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На засіданні суду Вишинський заявив, що виходить із українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.

Українського кінорежисера Олега Сенцова 11 травня 2014 року затримала у Криму ФСБ Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, у слідчий ізолятор в Лефортово. Сенцова звинуватили в тероризмі та незаконному зберіганні зброї. В матеріалах сфабрикованої справи його назвали організатором диверсійно-терористичної групи. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів. Воно тривало 145 днів.