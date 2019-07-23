У російському перекладі книги Харарі прибрали главу про Путіна й анексію Криму

У російському виданні «Синдбад» замінили главу про президента РФ Путіна та Крим на главу про президента США Дональда Трампа у книзі «21 урок для XXI століття» історика Юваля Харарі.

Про це повідомляє Медуза.

«Через кілька тижнів після виходу в Росії «21 уроку для XXI століття» читачі звернули увагу на розбіжності між англомовною та російською версіями книги - в першу чергу, у розділі «Постправда». Так, в англійській версії у якості прикладу фейкових новин автор наводить заяви Володимира Путіна про ситуацію у Криму у 2014 році. З російської версії ім'я Путіна і згадка про Крим зникли, а прикладом фейкових новин стали виступи Дональда Трампа», - йдеться у повідомленні.

Англійська версія глави «Постправда» збігається з російськомовною тільки першим реченням: «Сьогодні нам постійно стверджують, що ми живемо у нову страшну епоху «постправди», оточені брехнею і вигадкою». Далі як приклад фейкових новин Харарі наводить зовсім іншу історію - про те, як Володимир Путін публічно заперечував присутність у Криму російських військових у лютому 2014 року.

«Російський уряд і президент Путін особисто неодноразово заперечували, що це були російські війська, та описували їх як спонтанно створені "групи самооборони", які могли купити обмундирування в місцевих магазинах. Коли вони виступали з цією досить безглуздою заявою, Путін та його помічники прекрасно знали, що брешуть», - написав Харарі. Фрагменти цієї глави наводили видання OPEN Magazine і The Guardian.

Відзначається, що у російському виданні виправлень зазнала не тільки глава про «постправду».

У розділі 11 під назвою «Війна» у підглаві «Погляд з Кремля» приєднання Криму до Росії названо «єдиним успішним вторгненням XXI століття, застосованим великою державою». Автор пише, що сама Росія «не вважає анексію Криму вторгненням до чужої країни», і зазначає, що російські війська «практично не зустріли опору ні з боку місцевого населення, ні з боку української армії».

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В українській, англійській, німецькій та французькій версіях немає ремарки про те, що Росія не вважає анексію Криму вторгненням до чужої країни. Зате там йдеться, що Росія «поселила страх в душах сусідів». А успіх «завоювання» пояснюється збігом обставин - ні місцеве населення, ні українська армія не чинили опору, а інші країни світу не втручалися в те, що відбувається.

За даними "Медузи", сам письменник Юваль Ной Харарі заявив, що дав згоду на редагування у російському виданні.

Фото: Rami Zarnegar