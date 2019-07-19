Російське посольство опублікувало карту з українським Кримом

Посольство РФ у Лондоні опублікувало у соцмережі карту, на якому Крим позначений як територія України.

Про це йдеться на сторінці російської дипмісії у Twitter.

Наводячи цитату глави російського МЗС Сергія Лаврова про “проведення країнами НАТО агресивної політики по відношенню до Москви”, посольство РФ у Великій Британії також опублікувало карту, на якій Крим позначений як територія України.

У свою чергу МЗС України на власній сторінці у Twitter, "подякувало" російському посольству за те, що вони визнали очевидне та заявили, що очікують, що інші відомства Кремля, зокрема МЗС, послідують їх прикладу.