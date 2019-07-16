Російська омбудсмен прокоментувала можливість обміну Вишинського на моряків

Російська омбудсмен прокоментувала можливість обміну Вишинського на моряків

Укрінформ
Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова 15 липня приїхала на суд у справі керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського і прокоментувала його можливий обмін на 24 українських моряків, заарештованих у Москві.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін – проти таких підходів, коли про людей говорять як про обмінний фонд. І сам Кирило Вишинський каже, що він не згоден на жодні обміни, і добиватиметься виправдувального вироку", – заявила Москалькова.

Вона додала, що потрібно шукати інші "правові та моральні механізми", завдяки яким "люди повернуться додому, до родин".

Читайте також: ФСБ РФ подало клопотання щодо продовження арешту українських моряків - Полозов

За словами омбудсмена, раніше Росія направляла Україні ноту про те, що моряків можуть відпустити з-під варти, якщо вони гарантовано продовжать брати участь в попередньому і судовому слідстві в Москві.

"Наша сторона направила конкретну ноту українській стороні. Вона не була підтримана через те, що, мабуть, є неузгодженість в діях. Дуже хочеться, щоб ця координація дій органів була налагоджена для конструктивного діалогу", – сказала Москалькова.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-