Кримчанин оскаржує у суді правила перетину українських КПВВ з окупованими територіями

Окружний адмінсуд Києва оголосив перерву у розгляді справи щодо оскарження жителем міста Севастополь окремих положень постави Кабміну про порядок в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України до 1 серпня 2019 року для з’ясування окремих обставин.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Як зазначається, 10 липня відбулось підготовче засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі за позовом жителя Севастополя до Кабінету міністрів України щодо визнання нечинними окремих положень постанови, якою регулюється порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

“В ході підготовчого засідання суд розглянув подані сторонами клопотання та оголосив перерву у розгляді справи до 1 серпня 2019 року для з’ясування окремих обставин”, - ідеться в повідомленні.

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У суді інформують, що позивач оскаржує закріплені постановою положення про те, що в’їзд та виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягли 16-літнього віку, здійснюється виключно за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або закордонного паспорта, або проїзного документа дитини.

На думку позивача, така вимога порушує права його сина на свободу пересування та штучно обмежує можливості отримання документа, що підтверджує громадянство.