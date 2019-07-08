Білборди на межі з окупованим Кримом закликають вступати в українські виші

"КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар». Освіта за програмою «Крим-Україна»", - йдеться на носіях.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч МОН зберегло функціонування освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», через які жителі тимчасово непідконтрольних територій можуть вступати в українські виші та профтехзаклади за спрощеною системою. Центри працюють з 3 червня до 27 вересня.

Щоб скористатися спрощеною процедурою, вступнику треба звернутися до освітнього центру, заповнити освітню декларацію та скласти 3 вступні іспити – українську мову, історію України та профільний предмет (або творчий конкурс). Тобто для вступу не потрібно складати ЗНО, також не обов’язково мати український паспорт чи атестат. Водночас, якщо абітурієнт все ж має результати ЗНО чи український атестат, він теж може вступити через освітні центри за спрощеною схемою. Важливо, що прізвище кожного вступника з окупованих територій обов’язково зашифровується.

Центри «Крим-Україна» працюють на базі 35 закладів вищої освіти в різних регіонах України – Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, Харкові, Херсоні, Запоріжжі тощо.

Повний перелік центрів та їхні контакти можна переглянути на сайтіМіністерства освіти та науки.

Якщо вступники з непідконтрольних територій не встигнуть подати документи до цього часу, то вони можуть до 26 вересня вступити на контракт й одразу після зарахування написати заяву про переведення на бюджет.

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