МОН пояснить у прямому ефірі, кому і як подавати заяви на вступ до вишів

МОН пояснить у прямому ефірі, кому і як подавати заяви на вступ до вишів

Укрінформ
У вівторок, 9 липня, Міністерство освіти та наук проведе прямий ефір у Facebook, на якому дасть відповіді на запитання вступників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Напередодні початку прийому заяв у виші на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки відбудеться прямий ефір щодо порядку подання заяв. Початок: 09.07.2019 о 12.30, орієнтовна тривалість – година", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, представники МОН та Інфоресурсу пояснять: хто з вступників подає заяви в електронній формі, а хто – виключно у паперовій; як мають подавати заяви різні категорії пільговиків; що робити вступникам, які повинні подавати заяви в письмовій формі, але вже зареєстрували електронний кабінет; які найтиповіші помилки вступників під час подання електронних заяв.

А також роз'яснять, яких статусів може набувати подана електронна заява та чи потребуватиме це якихось дій від вступника.

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Вступники зможуть поставити запитання з цієї теми у коментарях до відео та отримати відповіді в режимі онлайн.

Відповідати на запитання будуть гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров; державний експерт директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Анжеліка Кернична; директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік.

Фото: www.facebook.com

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