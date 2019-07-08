МОН пояснить у прямому ефірі, кому і як подавати заяви на вступ до вишів

"Напередодні початку прийому заяв у виші на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки відбудеться прямий ефір щодо порядку подання заяв. Початок: 09.07.2019 о 12.30, орієнтовна тривалість – година", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, представники МОН та Інфоресурсу пояснять: хто з вступників подає заяви в електронній формі, а хто – виключно у паперовій; як мають подавати заяви різні категорії пільговиків; що робити вступникам, які повинні подавати заяви в письмовій формі, але вже зареєстрували електронний кабінет; які найтиповіші помилки вступників під час подання електронних заяв.

А також роз'яснять, яких статусів може набувати подана електронна заява та чи потребуватиме це якихось дій від вступника.

Вступники зможуть поставити запитання з цієї теми у коментарях до відео та отримати відповіді в режимі онлайн.

Відповідати на запитання будуть гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров; державний експерт директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Анжеліка Кернична; директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік.

Фото: www.facebook.com