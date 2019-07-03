Чутки про закриття Луганського медуніверситету є фейком - в.о. голови ОДА

«Цей фейк є частиною спланованої акції з дестабілізації ситуації в області на тлі відтоку студентів та аспірантів медуніверситету в окупованому Луганську. Після евакуації у 2015 році Луганського державного медичного університету у ньому навчалося трохи більше 100 студентів. Зараз же у виші здобувають освіту понад 1500 майбутніх медиків, у тому числі близько 400 іноземних студентів з 21 країни світу», - цитує прес-служба Філя.

Університет розміщено у відремонтованих корпусах загальною площею 27 тис. кв. м, де знаходяться комп’ютеризовані аудиторії та лабораторії. Попри важкий процес переїзду, університету вдалося зберегти всі 6 факультетів. Його гуртожиток розрахований на 400 майбутніх медиків, також діє центр дозвілля.

Наразі триває відновлення чергового корпусу навчального закладу, де буде розміщено бібліотеку.

З часів евакуації вишу тут пройшли передатестаційну підготовку близько 1200 лікарів зі Східної України. А в лікарнях Рубіжного, Кремінної та Сєвєродонецька розгорнуто клінічні бази для підготовки молодих медичних спеціалістів.

Хоча вступна кампанія розпочнеться 10 липня, керівництво навчального закладу вже повідомляє про надходження заявок від абітурієнтів з окупованої частини Луганщини. Це стає можливим завдяки програмі Міністерства освіти і науки України «Освітні центри «Донбас-Україна». Ця програма надає право кожному абітурієнту з непідконтрольної території вступати до вишів без складання ЗНО, наявності паспорта та атестату.

Як зазначив у зверненні до абітурієнтів ректор Луганського державного університету доктор медичних наук, професор Ігор Іоффе, фейкова інформація щодо розформування Луганського медуніверситету в Рубіжному йде від очільника медичного вишу, який працює в окупованому Луганську Олександра Торби.