У Криму карають за "зловживання свободою слова" - правозахисники

"У Криму після окупації розглянули як мінімум 10 адміністративних справ за ст. 13.15 КоАП РФ (Зловживання свободою масової інформації) ... Огляд практики застосування цієї статті в Криму показав, що під «зловживанням свободою» влада РФ розуміє згадку забороненої організації без позначки, що ця організація заборонена в РФ ", - йдеться в повідомленні.

До переліку заборонених в РФ входять організації, які законно діють в Україні: Свідки Єгови, Меджліс кримськотатарського народу, Правий сектор, УПА, УНА-УНСО, Хізб ут-Тахрір.

Як зазначили правозахисники, багато формулювань у статті про "зловживання свободою слова" суперечать основним принципам свободи вираження поглядів. В українському законодавстві такої статті немає. Але після окупації Криму влада РФ почала карати жителів українського півострова за «зловживання свободою».

З початку окупації Кримська правозахисна група зафіксувала 10 розглядів у «мирових судах» Криму за ст. 13.15 КпАП РФ. З десяти відомих адміністративних справ тільки одна порушена стосовно жителя Криму Рустама Меннанова за те, що він опублікував у соціальній мережі пост з привітанням Мустафи Джемілєва без вказівки, що Меджліс - заборонена в РФ організація. Заборона Меджлісу кримськотатарського народу є порушенням Росією міжнародних норм, Росію неодноразово закликали скасувати цю заборону. Але попри це Меннанова оштрафували на 2 тис. рублів.

У всіх інших випадках під переслідування за цією статтею в Криму потрапляло керівництво видань, що публікують явно проросійські матеріали. У своїх статтях видавництва негативно відгукуються про «заборонені» організації, іноді використовують мову ворожнечі. Але факти розпалювання ненависті суди ігнорують. Штрафи присуджують не за використання мови ворожнечі, а за згадку організації без ярлика «заборонена в РФ».

Наприклад, головний редактор видання «МК в Крыму» Майкл Львовські двічі отримував попередження за згадку Меджлісу кримськотатарського народу без позначки «заборонена організація». Головний редактор «Кримского Телеграфа» за подібне «правопорушення» в статті «В Кремлі велика паніка» був оштрафований на 4 тис. руб.

За згадку без позначки Свідків Єгови оштрафовані на 4 тис. руб. головний редактор «Керчь.Инфо» Марія Антішіна і редактор «Российской лиги новостей» С.В. Абрамов. Антішіну оштрафували за статтю під назвою «Вбивця з Керчі Владислав Росляков: хто він?». У тексті Свідки Єгови названі "сектою", що є м'якою формою розпалювання ненависті до релігійної групи. Однак штраф журналістка отримала за відсутність позначки, що ця організація заборонена в РФ, а не за використання мови ворожнечі.

У лютому 2019 року було оштрафовано на 4 тис. руб. головного редактора «Крымского информационного агентства» за статтю «Пісні активіста українського майдану хочуть заспівати в одному з клубів Сімферополя». У своїй статті «КІА» цитує користувача соцмереж, який обурюється проведенням в Криму концерту місцевої групи з виконанням пісень «Океану Ельзи». «Навіщо ви співаєте пісні майданутого бидла?" - пише сайт. Використовують тексти та інші фрази, спрямовані на розпалювання ненависті до українців, без відповідних редакційних коментарів. Однак редактора видання оштрафували не за розпалювання ненависті, а за те, що в тексті при згадці УПА не стояла позначка «заборонена в РФ організація».

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"Така практика свідчить, що окупаційна влада в Криму не має наміру забороняти або обмежувати мову ворожнечі відносно релігійних або етнічних груп. Водночас вони використовують адміністративні норми для переслідування за згадку заборонених у РФ, але не заборонених в Україні організацій", - підкреслюють правозахисники.

І нагадують, що ігнорування фактів розпалювання ненависті суперечить ст. 14 (Заборона дискримінації) Європейської конвенції з прав людини.