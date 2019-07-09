Кримський міст порушує права України і норми міжнародного права — ПА ОБСЄ

Спорудження моста через Керченську протоку між РФ і тимчасово окупованим Кримом є кричущим порушенням суверенних прав України і норм міжнародного права.

Про це йдеться в ухваленій на 28-й сесії ПА ОБСЄ Люксембурзькій декларації, до якої увійшли підтримані раніше загальними комітетами резолюції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Спорудження і відкриття моста через Керченську протоку між Російською Федерацією і тимчасово окупованим Кримом, побудованого проти волі і без згоди уряду України, є ще одне кричуще порушення суверенних прав України і норм міжнародного права, сприяють подальшій мілітаризації Криму і перешкоджають економічному розвитку України, головним чином шляхом обмеження розміру суден, які можуть потрапити в порти України на Азовському морі ", - йдеться в резолюції "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів ".

ПА ОБСЄ настійно закликала Російську Федерацію "забезпечити свободу проходу через Азовське море і Керченську протоку відповідно до застосовних норм міжнародного права, зокрема положеннями Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року".

Крім того, ПА ОБСЄ виступила за надання необхідних ресурсів для підвищення потенціалу СММ ОБСЄ, "зокрема за рахунок використання обладнання технічного спостереження, безпілотних літальних апаратів і супутникових зображень, зі спостереження за ситуацією в Азовському морі і Керченській протоці".

Крім того, в резолюції вказується на те, що Парламентська Асамблея підтримує вироблення державами-учасниками та інституціями ОБСЄ "інших відповідних заходів, спрямованих на стримування подальших агресивних дій і обмеження свободи судноплавства з боку Російської Федерації в Азовському і Чорному морях, в тому числі шляхом вишукування способів здійснення ефективного міжнародного моніторингу судноплавства в Керченській протоці і навколо неї ".