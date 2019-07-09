Росія повинна невідкладно звільнити українських моряків - ПА ОБСЄ

Росія повинна невідкладно звільнити українських моряків - ПА ОБСЄ

Декларація
Укрінформ
Парламентська асамблея ОБСЄ закликала до невідкладного та беззастережного звільнення Росією українських військовополонених моряків, захоплених біля Керченської протоки.

До їх звільнення РФ повинна надавати українським військовополоненим необхідну допомогу згідно з відповідними положеннями міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, йдеться в прийнятій на 28-й сесії ПА ОБСЄ Люксембурзькій декларації, до якої увійшли підтримані раніше загальними комітетами резолюції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Парламентська асамблея ОБСЄ ... рекомендує чинному голові ОБСЄ, інститутам ОБСЄ та державам-учасницям докладати всіх зусиль і використати всі наявні інструменти для забезпечення невідкладного і беззастережного звільнення українських військовополонених, утримуваних в ув'язненні Російською Федерацією, і захоплених судів", - йдеться в пункті 16 резолюції "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів".

Крім того, ПА ОБСЄ закликала Російську Федерацію "надавати, доти, поки вони не будуть звільнені, необхідну медичну, юридичну та/або консульську допомогу українським військовополоненим згідно з відповідними положеннями міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції".

Резолюція, яка була запропонована українською делегацією і підтримана більшістю країн-учасниць ОБСЄ, чітко засуджує "неспровокований акт збройної агресії і невиправдане невідповідне застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських судів і членів їх екіпажів в нейтральних міжнародних водах Чорного моря поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року".

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинувачують в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення). Україна вважає те, що трапилося, актом агресії, а моряків - військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз.

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС Росії заявили, що керченський інцидент не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.

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