Росія повинна невідкладно звільнити українських моряків - ПА ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ закликала до невідкладного та беззастережного звільнення Росією українських військовополонених моряків, захоплених біля Керченської протоки.

До їх звільнення РФ повинна надавати українським військовополоненим необхідну допомогу згідно з відповідними положеннями міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, йдеться в прийнятій на 28-й сесії ПА ОБСЄ Люксембурзькій декларації, до якої увійшли підтримані раніше загальними комітетами резолюції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Парламентська асамблея ОБСЄ ... рекомендує чинному голові ОБСЄ, інститутам ОБСЄ та державам-учасницям докладати всіх зусиль і використати всі наявні інструменти для забезпечення невідкладного і беззастережного звільнення українських військовополонених, утримуваних в ув'язненні Російською Федерацією, і захоплених судів", - йдеться в пункті 16 резолюції "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів".

Крім того, ПА ОБСЄ закликала Російську Федерацію "надавати, доти, поки вони не будуть звільнені, необхідну медичну, юридичну та/або консульську допомогу українським військовополоненим згідно з відповідними положеннями міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції".

Резолюція, яка була запропонована українською делегацією і підтримана більшістю країн-учасниць ОБСЄ, чітко засуджує "неспровокований акт збройної агресії і невиправдане невідповідне застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських судів і членів їх екіпажів в нейтральних міжнародних водах Чорного моря поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року".

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинувачують в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення). Україна вважає те, що трапилося, актом агресії, а моряків - військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз.

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС Росії заявили, що керченський інцидент не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.