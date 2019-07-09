У Словаччині проходить неформальне міністерське засідання ОБСЄ

Неформальна зустріч міністрів закордонних справ та інших представників високого рівня держав-учасниць ОБСЄ розпочалася у вівторок, 9 липня, у Високих Татрах у Словаччині.

Україну на зустрічі представляє Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Під час засідання в готелі Grand Hotel Kempinski представники 57-ми країн обговорять "майбутнє діяльності ОБСЄ у мінливій багатосторонній обстановці", як заявили напередодні організатори – Словацьке головування в ОБСЄ. Головуватиме та модеруватиме на зустрічі Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

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Офіційна тема засідання – "Від дій в минулому до запобігання в майбутньому: ніша ОБСЄ у зміцнення стабільності в Європі та за її межами". Серед офіційних тем обговорення, зокрема, зазначені пріоритети Словацького головування на 2019 рік, одним з яких є запобігання конфліктам та їх вирішення. Поруч з цим, у місії України при ОБСЄ заявляли, що тривала російська агресія проти України має бути в центрі обговорень під час неформальної міністерської зустрічі ОБСЄ у Високих Татрах.

Планується, що за результатами зустрічі Діючий голова ОБСЄ Мирослав Лайчак дасть пресконференцію для журналістів, орієнтовно о 15.00 за місцевим часом.

У Словацькому головуванні також заявили, що обираючи Високі Татри як місце для неофіційного міністерського засідання, керувалися прагненням "створити неформальну, спокійну атмосферу, що сприяє діалогу на основі ідей".

Практика скликань подібних засідань є відносно новою, раніше нею скористалися лише декілька попередніх Головувань в ОБСЄ. Їх мета – сприяти неформальному діалогу високого рівня між міністрами країн-учасниць Організації. У 2019 році в ОБСЄ головує Словаччина.