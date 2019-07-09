Міністри країн ОБСЄ обговорять ситуацію в Україні

Україна буде серед головних тем обговорення під час зустрічі представників країн-членів ОБСЄ, що відбудеться сьогодні у Словаччині.

Про це заявили у МЗС Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дискусії зосередяться на конфлікті в Україні та безпекових занепокоєннях у регіоні, посиленні ролі ОБСЄ у припиненні транснаціональних загроз та важливості дотримання прав людини - у тому числі прав представників ЛГБТ-спільноти - верховенства права, гарного урядування та економічних і екологічних аспектів безпеки”, - розповіли у МЗС.

У відомстві додали, що Канаду на цьому заході представлятиме парламентський секретар міністра закордонних справ Роб Оліфант. “Представники 57 держав обговорять безпекові проблеми у євроатлантичному та євразійському регіонах, а парламентський секретар Оліфант виступатиме на захист інтересів Канади в цьому регіоні”, - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.