"Суд" в окупованому Криму залишив тяжкохворого Бекірова у СІЗО

Суддя підконтрольного Росії так званого Верховного суду Криму Михайло Соболюк не задовольнив апеляцію захисту і залишив покарання заарештованому кримськотатарському активісту Едему Бекірову без змін.

Про це Крим.Реаліі повідомив адвокат Олексій Ладін.

"Одне те, що ФСБ підозрює Бекірова у скоєнні тяжкого злочину не може бути підставою для того, щоб утримувати мого підзахисного в умовах тортур. Проте, суд стандартно проігнорував все те, про що говорив захист. Мені здається, що суду простіше ухвалити таке рішення, ніж розбиратися, про що говорять адвокати і сам Бекіров. За фактом, людина щодня перебуває в умовах тортур слідчого ізолятора, а Росія не може йому забезпечити хоч якісь умови утримання", - заявив Ладін.

Сам Бекіров під час судового засідання заявив, що "хоче жити", але "це важко" в умовах СІЗО.

"Вважаю справу проти себе сфабрикованою співробітниками ФСБ", - заявив Бекіров.

Як зазначив адвокат, суд у справі Бекірова розпочався із запізненням о третій годині. Публічних коментарів сторони обвинувачення за цими заявами Бекірова і його захисту немає.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людей 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його до лікарні.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини, відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Бекірова, який утримується у сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекурова.

Бекіров є інвалідом.

28 травня адвокат Бекірова Іслям Веліляєв після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя повідомив про критичне погіршення його стану здоров'я. За словами Веліляєва, крім болю в серці, головного болю, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у Бекірова з'явилися напади задухи і кашель з кров'ю.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний "суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.