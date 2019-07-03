У Росії висунули остаточне обвинувачення 18 українським морякам

Відбулися слідчі дії щодо чотирьох військовополонених українських моряків, звинувачення в остаточній редакції висунені слідством СУ ФСБ Росії 18 військовополоненим українським морякам.

Про це повідомив в Facebook координатор адвокатів команди українських моряків Микола Полозов.

"На поточну дату звинувачення в остаточній редакції пред'явлено вже 18 військовополоненим українським морякам. Сьогодні в СУ ФСБ Росії відбулися слідчі дії щодо кількох військовополонених українських моряків, які утримуються в СІЗО «Лефортово»", - пише Полозов.

Він уточнив, що в середу проводилися слідчі дії і були пред'явлені звинувачення в остаточній редакції Віктору Беспальченку, Володимиру Варімезу, В'ячеславу Зінченку і Юрію Без'язичному.

Також військовополонених і їхніх захисників ознайомили з результатами комісійної ситуаційної судової експертизи.

«В рамках графіка слідчих дій очікується, що в четвер, п'ятницю і у вівторок на наступному тижні звинувачення в остаточній редакції буде пред'явлено щодо решти 6 військовополонених українських моряків», - додав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох з них було поранено.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.