Судноплавство у Криму: Україна заявила в ІМО про незаконну діяльність Росії

Українська делегація в Міжнародній морській організації (ІМО) заявила про факти ведення Російським морським регістром судноплавства (РМРС) господарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим у порушення вимог законодавства України та відповідних резолюцій ГА ООН.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфораструктури України.

"3 липня українська делегація в Міжнародній морській організації (ІМО) поінформувала держави-члени про факти ведення Російським морським регістром судноплавства (РМРС) господарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим у порушення вимог законодавства України та відповідних резолюцій ГА ООН. Зокрема, це стосується надання суднам послуг конвенційного огляду та сертифікації для подальшої їх реєстрації під прапором РФ, а також надання суднам сюрвеєрських послуг", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, будь-які класифікаційні та конвенційні свідоцтва, а також інші документи, що видані після 31 липня 2014 року Російським морським регістром судноплавства на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь, є недійсними, не створюють жодних правових наслідків та, по своїй суті, мають вважатися незаконними.

Читайте також: У Росії висунули остаточне обвинувачення 13 українським морякам

Окрім цього, представник України та делегації 30 інших країн-членів ІМО, зокрема Великої Британії, Естонії, Німеччини, Норвегії, США, Фінляндії, Швеції, закликали Росію до негайного виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права та звільнення незаконно захоплених військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

Міжнародна морська організація – міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.

Україна є членом ІМО відповідно до постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3938-ХІІ «Про прийняття Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року».

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії силою із застосуванням зброї захопили три українські військові кораблі та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому отримали поранення. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити моряків, а також повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС Росії заявили, що керченський інцидент “не підпадає під юрисдикцію” цього трибуналу.

Фото: facebook.com/IMOHQ