У Росії висунули остаточне обвинувачення 13 українським морякам

У вівторок відбулися слідчі дії відносно чотирьох військовополонених українських моряків, тепер обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено слідством СУ ФСБ Росії 13 військовополоненим українським морякам.

Про це повідомив у Facebook координатор адвокатів команди українських моряків Микола Полозов.

"Тривають слідчі дії щодо військовополонених українських моряків. У ході сьогоднішнього дня обвинувачення в остаточній редакції було пред'явлено ще чотирьом військовополоненим. Всього обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено вже 13 військовополоненим українським морякам", - пише Полозов.

Він уточнив імена моряків, з якими у вівторок проводилися слідчі дії і яким були пред'явлені обвинувачення в остаточній редакції. Це Владислав Костишин, Олег Мельничук, Сергій Чуліба і Василь Сорока. Військовополонених моряків та їхніх адвокатів також ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи.

Минулого тижня остаточні обвинувачення було пред'явлено восьми українським морякам, яких тримають у полоні в Росії. На початку цього тижня - капітану 2 рангу з бронекатера «Бердянськ» Денису Гриценку.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО у Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.