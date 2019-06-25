ФСБ провела чергові слідчі дії щодо захопленого командира «Нікополя»

У вівторок, 25 червня, Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії відносно капітана захопленого РФ українського МБАК «Нікополь», Богдана Небилиці.

Про це повідомив у Facebook адвокат українського моряка Еміль Курбедінов.

«Сьогодні проводилися слідчі дії в ФСБ у м. Москва. Звичайно, дивно, як обґрунтовані дії українських військових офіцерів і моряків, які діяли в суворій відповідності з міжнародним правом, на «папері російського слідства» перетворилися в якийсь побутовий злочин з усіма відповідними наслідками і заяложеними фразами - «групою осіб за попередньою змовою», «усвідомлюючи свої злочинні дії», «виконуючи завідомо незаконні накази»... і т.д. і т.п.», - написав Курбедінов.

Він також повідомив, що його підзахисний передає всім привіт, чекає повернення додому і зустрічі з близькими.

Раніше повідомлялося, що сьогодні російське слідство пред'явило обвинувачення в остаточній редакції мічману захопленого РФ українського буксира "Яни Капу" Юрію Будзилу за ч.3, ст.322 КК РФ («незаконний перетин Державного кордону, вчинений групою осіб за попередньою змовою або організованою групою або із застосуванням насильства чи загрозою його застосування»).

Як відомо, 25 червня закінчується термін, коли РФ повинна поінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.