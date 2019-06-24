Суд у РФ дав фігурантам «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» ще 2 місяці арешту

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону залишив під арештом фігурантів «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» ще на два місяці.

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

Суддя відмовив в апеляційних скаргах Мусліма Алієва, Інвера Бекірова, Вадима Сірука, Емір-Усеїна Куку, Рефата Алімова й Арсена Джеппарова, ухваливши, що вони утримуватимуться у слідчому ізоляторі до 18 серпня.

Захист зазначив, що підсудні перебувають у СІЗО більше трьох років, і клопотав про зміну запобіжного заходу на будь-який інший.

Прокурор заперечив, припустивши, що підсудні можуть спробувати втекти від правосуддя та залякати свідків.

«Апеляційні скарги залишили без задоволення. Просте продовження тривало три години у зв'язку з тим, що кожен з підзахисних дуже ґрунтовно аргументував позицію, чому суд незаконно продовжує їм запобіжний захід», - розповів адвокат Едем Семедляєв.

Як повідомлялося, 4 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону вдруге почав розглядати за суттю «ялтинську справу Хізб ут-Тахрір».

Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх обвинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

МЗС України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши у список об'єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованими за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці й кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.