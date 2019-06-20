Євросоюз та Україна в ОБСЄ: Росія має виконати рішення ЄСПЛ щодо Бекірова

Російська окупаційна влада має виконати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 11 червня та надати належну медичну допомогу незаконно затриманому кримськотатарському активісту, інваліду першої групи Едему Бекірову.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 20 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Російська окупаційна влада продовжує відмовляти у наданні належної медичної допомоги тим українським громадянам, які її найбільше потребують. Попри рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня, вони відмовляються направити в шпиталь кримськотатарського татарина, інваліда першої групи Едема Бекірова", - сказав він.

Прокопчук нагадав іноземним делегаціям, що на окупованому Росією півострові на постійній основі відбуваються політичні переслідування кримських татар та українців.

Поруч з цим, в місії Європейського Союзу при ОБСЄ також висловили занепокоєння з приводу погіршення ситуації з правами людини в нелегальному анексованому Криму.

"Утиски та переслідування тих, хто виступає проти незаконної анексії, включаючи кримських татар, повинні негайно припинитися. Ми очікуємо, що Росія припинить цю практику і звільнить без жодних зволікань усіх незаконно затриманих українців. ЄС особливо стурбований погіршенням здоров'я затриманого активіста Едема Бекірова. Ми очікуємо, що йому буде наданий доступ до відповідної медичного лікування, рішення щодо чого нещодавно прийняв Європейський суд з прав людини. Ми закликаємо до повного дотримання міжнародних стандартів прав людини на півострові", - заявили в ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу. У середу Бекірова, за інформацією його дочки, вивезли в одну з сімферопольських лікарень.

Едем Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ під час перетину адмінкордону в пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 г. Його обвинувачують за ч.2 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, його основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч.2 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.