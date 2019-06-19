Бекірова вивезли з СІЗО Сімферополя в кардіологічне відділення — дочка

В окупованому Криму інваліда першої групи, політв'язня Едема Бекірова вивезли в кардіологічне відділення сімферопольської лікарні.

Про це повідомляє у Facebook його дочка Елеонора Бекірова.

«Мого батька Едема Бекірова вивезли в лікарню в кардіологічне відділення! З'ясовуємо подробиці!», - написала дочка Бекірова.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини постановив терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованим відносно Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу.

6 червня рішенням Київського райсуду Сімферополя Бекірову продовжено арешт до 12 серпня.

28 травня адвокат Іслям Веліляєв відвідав свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, після чого повідомив про критичне погіршення стану його здоров'я. За його словами, крім головного і серцевого болю, а також проблем з підшлунковою залозою, онімінням ноги, високим тиском і підвищеним рівнем цукру в крові, у Бекірова з'явилися напади задухи і кашлю з кров'ю.

12 червня Європейський суд з прав людини постановив терміново помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова. При цьому слідчий ФСБ Іван Романець назвав «сумнівним» рішення ЄСПЛ щодо кримського татарина і відмовив в його госпіталізації з СІЗО №1 Сімферополя.

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Едем Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ при перетині адмінкордону в пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 р. Його обвинувачують за ч.2 ст. 222 (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч.2 ст. 222.1 (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.

Бекіров - житель селища Новоолексіївка Херсонської області, інвалід першої групи. В СІЗО його здоров'я різко погіршилося.