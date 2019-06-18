Адвокати оскаржать відмову ФСБ госпіталізувати Бекірова

Захист Едема Бекірова оскаржить рішення ФСБ Росії не госпіталізувати тяжкохворого активіста.

Про це порталу Крим.Реалії повідомив адвокат Олексій Ладін.

Так захисник прокомментирова заяву слідчого ФСБ Івана Романця, який назвав «сумнівним» рішення ЕСПЛ щодо кримськотатарського активіста Едема Бекірова і відмовив у його госпіталізації з СІЗО №1 Сімферополя.

За словами Ладіна, така позиція ФСБ «викликає подив», адже «Росія зобов'язана його виконати, а не розмірковувати».

Напередодні стало відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Як інформує кореспондент Крим.Реалії, своє рішення слідчий аргументував тим, що «в січні щодо Бекірова вже проводилося медичне обстеження, і згідно з висновками лікарів, він може утримуватися в СІЗО». Крім того, у ФСБ заявили, що рішення ЄСПЛ «не посвідчене належним чином, у зв'язку з чим викликає в органу слідства сумніви в його автентичності».

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини постановив терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого щодо Бекірова, влада Росії зобов'язані негайно помістити його в лікарню нетюремного типу.

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6 червня рішенням Київського райсуду Сімферополя Бекірову продовжено арешт до 12 серпня.

28 травня адвокат Іслям Веліляєв відвідав свого підзахисного у СІЗО Сімферополя, після чого повідомив про критичне погіршення стану його здоров'я. За словами Веліляєва, крім болю в серці, головного болю, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у Бекірова з'явилися напади задухи і кашлю з кров'ю.

Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ при перетині адмінкордону в пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 р. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 222.1 (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.

Бекіров - мешканець селища Новоолексіївка Херсонської області, інвалід першої групи. У СІЗО його здоров'я різко погіршилося.

Фото: Антон Наумлюк