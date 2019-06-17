ФСБ відмовляється госпіталізувати Бекірова всупереч рішенню ЄСПЛ

В окупованому Криму слідчий ФСБ відмовляє в госпіталізації тяжкохворому політв'язню Едему Бекірову, незважаючи на відповідне рішення Європейського суду з прав людини.

Про це з посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомляє "Крим. Реалії".

«Слідчий пояснив, що не бачить підстав для відправлення Бекірова в лікарню. Відмову він мотивував тим, що рішення ЄСПЛ - це не рішення, а лист, і він належним чином не засвідчений, а по офіційних каналах ніякої інформації йому не надходило. Крім того, він посилався на те, що Бекірова вже вивозили в лікарню, де він, на думку слідчих, пройшов належне медичне обстеження, за підсумками якого є висновок лікарів про те, що Бекірова можна тримати у СІЗО», - розповів виданню адвокат.

За словами Ладіна, він припускав такий розвиток ситуації, в зв'язку з чим надіслав ряд заяв в офіційні органи Росії: уповноваженому з прав людини в Криму Людмилі Лубіній, омбудсмену Тетяні Москальковій, керівництву УФСБ у Криму - генерал-лейтенанту Михайлюку, директору ФСБ, Міністерству юстиції , апарату при президентові Росії, уряду Росії, на адресу СІЗО і ФСВП Росії. У цих заявах адвокат просить посприяти в реалізації рішення ЄСПЛ.

Адвокат нагадав, що відмова слідчих виконувати рішення ЄСПЛ спричинить порушення інших статей Конвенції про захист прав людини.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини постановив терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого стосовно Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу.

6 червня рішенням Київського райсуду Сімферополя Бекірову продовжено арешт до 12 серпня.

28 травня адвокат Іслям Веліляєв відвідав свого підзахисного у СІЗО Сімферополя, після чого повідомив про критичне погіршення стану його здоров'я. За словами Веліляєва, крім болю в серці, головного болю, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у Бекірова з'явилися напади задухи і кашлю з кров'ю.

Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ під час перетину адмінкордону в пункті пропуску "Чонгар" 12 грудня 2018 р. Його обвинувачують за ст.222 ч.2 (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ст.222.1 ч.2 (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.

Бекіров - житель селища Новоолексіївка Херсонської області, інвалід першої групи. У СІЗО його здоров'я різко погіршилося.

Фото: Антон Наумлюк