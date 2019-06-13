ФСБ закінчила слідство у справі Бекірова

ФСБ РФ закінчила слідство у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомили адвокати Бекірова Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, інформує проект Крим.Реалії.

«Сьогодні (12 червня – ред.) в остаточному варіанті Бекірову висунули обвинувачення. Воно залишилося без змін, єдине – чітко уточнили дату і час, коли саме, за версією слідства, він передав боєприпаси і вибухівку. Раніше звинувачення було розпливчасте, час і дата скоєння злочину невстановлені», – розповів Веліляєв.

Зокрема, у постанові про притягнення як обвинуваченого вказано, що старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УФСБ Росії по Криму і Севастополю Іван Романець, «розглянувши матеріали справи, встановив, що Бекіров вчинив незаконне зберігання боєприпасів групою осіб за попередньою змовою».

За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства, а також уточнив час і дати, з ким і де перебував.

«Після допиту захист клопотав, щоб слідство викликало і допитало тих людей, які перебували з Бекіровим у той час, коли він нібито передавав вибухівку і боєприпаси. Крім того, я клопотав про проведення психофізіологічного дослідження (перевірку на поліграфі) щодо Бекірова, а також міфічного свідка під псевдонімом Меметов у разі його згоди. Чекаємо на відповідь», – розповів Ладін.

Зазначається, що найближчим часом захист Бекірова розпочне ознайомлення з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду.

Як повідомлялося, раніше слідчий запропонував Бекірову визнати провину в обмін на переведення під домашній арешт.

Російські силовики затримали Едема Бекірова на адміністративній межі з окупованим Кримом 12 грудня 2018 року. Активіст їхав у Криму, щоб навідати матір.

13 грудня російський суд узяв Бекірова під варту за підозрою в транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

7 червня російський суд у Криму ухвалив залишити Бекірова під вартою на два місяці.

Едем Бекіров, 1961 року народження, постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. Він переніс операцію на серці і змушений приймати багато ліків, має інвалідність. Стан здоров’я політв’язня, хворого на цукровий діабет, нині стабільно тяжкий.

Фото: Антон Наумлюк