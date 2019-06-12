ЄСПЛ зобов'язав Росію помістити Бекірова до лікарні - адвокат

Європейський суд із прав людини постановив терміново помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва.

“За словами адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, “це рішення стало несподіваним, але безумовно правильним у даній ситуації”, - йдеться в повідомленні.

“Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення слідчому у справі Едема Бекірова та уповноваженій із прав людини Тетяні Москальковій. Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно вмирає в СІЗО. І у нього кожен день на рахунку”, – цитує Крим.Реалії захисника.

Зазначається, що згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованим щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 червня рішенням Київського райсуду Сімферополя кримськотатарському активісту Едему Бекірову продовжено арешт до 12 серпня.

28 травня адвокат Іслям Веліляєв відвідав свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, після чого повідомив про критичне погіршення стану його здоров'я. За словами Веліляєва, крім болю в серці, головного болю, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску й високого рівня цукру в крові, у Бекірова з'явилися напади задухи та кашлю з кров'ю.

Фото: Антон Наумлюк, RFE/RL