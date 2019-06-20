Окупантський "суд" відхилив скаргу кримськотатарської активістки Зудієвої

Київський районний "суд" м.Сімферополя залишив без задоволення апеляційну скаргу Лутфіє Зудієвої на рішення про її "адміністративне правопорушення".

Про це в Facebook повідомляє "Крымская солидарность".

"Суд залишив апеляційну скаргу захисту без задоволення, залишивши в силі рішення суду першої інстанції про призначення штрафу 2000 рублів за адміністративне правопорушення Лутфіє Зудієвій", - повідомляє "Крымская солидарность".

Пояснюючи "суду" суть своєї скарги, Лутфіє Зудієва сказала, що вважає адміністративну справу проти неї "методом тиску за її правозахисну діяльність".

Крім того, вважає вона, свідками захисту і експертом, який проводив дослідження матеріалів "справи Зудієвої" доведений факт відсутності умислу при публікації постів на її сторінці третіми особами.

Як повідомляв Укрінформ, 30 травня російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора ініціативи "Крымское детство" Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши проти них адміністративні справи за ст. 20.3 КпАП Росії - демонстрація забороненої символіки.