Україна закликає посилити тиск на РФ через незаконні вироки у "справі Хізб ут-Тахрір"

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію через неправомірні вироки у справі п’ятьох незаконно засуджених громадян України кримськотатарського походження.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з неправомірним вироком Північно-Кавказького окружного військового суду, оголошеним у м.Ростов-на-Дону 18 червня громадянам України Тимуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Рустему Ісмаілову, Емілю Джемаденову, Айдеру Саледінову за сфабрикованими звинуваченнями в участі у діяльності терористичної організації", - йдеться у повідомленні.

У МЗС констатували, що, як і у попередніх випадках, так званий «суд» відкинув аргументи сторони захисту щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях п’яти українських громадян - фігурантів так званої «сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір». Натомість, «судді» повністю підтримали сторону обвинувачення у визначенні «покарання» для громадян України.

"Розглядаємо це як наочне свідчення повної заангажованості та залежності російської судової системи, а також як черговий приклад застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити ці неправомірні рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

"Російська Федерація має виконати у повному обсязі резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.