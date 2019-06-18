Російський суд дав фігурантам першої "справи Хізб ут-Тахрір" від 12 до 17 років

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

Напередодні фігуранти першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» виступили з останнім словом у суді й подякували всім, хто надавав їм підтримку з моменту арешту в жовтні 2016 року.

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня 2016 року в Криму були проведені обшуки в п'яти мусульманських сім'ях, після них були затримані п'ять кримських татар - Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов. Їх звинувачують в участі у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

6 грудня минулого року стало відомо, що фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура та Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, його підзахисний Абдуллаєв не визнав своєї вини і не погодився з жодним із пунктів обвинувального висновку. При цьому, в самому обвинувальному висновку йдеться про те, що слідство не змогло встановити початок "злочинної діяльності" Абдуллаєва, а також час і місце дії організації, у створенні якої підозрюють кримського татарина. Все це, вважає Курбедінов, є підставою для закриття справи.

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Захист уточнює, що з 18-ти свідків обвинувачення, які виступали проти Абдуллаєва, один є оперативним співробітником ФСБ, другий - дільничним МВС, третій - представником кримського муфтіяту в окупованому Криму, ще троє - працівники СІЗО м. Сімферополь, один - "прихований" свідок і 10 - так званих понятих, які були присутні під час обшуків у будинках підсудних.

Фото: ru.krymr.com