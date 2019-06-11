МЗС закликає світ посилити санкції проти РФ через нові затримання у Криму

Міністерство закордонних справ України закликає світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію у зв'язку з новими масовими незаконними обшуками помешкань і затриманнями кримських татар, які відбулись напередодні.

Про це відповідну заяву оприлюднено на сайті відомства.

“Закликаємо посилити політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим і м. Севастополь”, - йдеться у документі.

МЗС висловлює рішучий протест у зв’язку із новими масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар, які відбулися вчора у Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах тимчасово окупованого Росією Криму.

“Як і у попередніх випадках, російська окупаційна влада продовжує репресії проти корінного населення Криму під прикриттям «боротьби з тероризмом». Так, ще вісім кримських татар - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Ленур Халілов, Різа Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров та Ескендер Сулейманов – були затримані окупаційною владою у сфабрикованій справі «Хізб-ут-Тахрір»”, - наголошують українські дипломати.

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У зовнішньополітичному відомстві акцентують на тому, що новими каральними акціями на окупованому півострові Росія фактично реагує на слухання, що проходять зараз у Міжнародному суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також у Третейському суді у справі України проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

“Подібна демонстрація впевненості у власній безкарності та неповаги до міжнародних юрисдикційних органів має отримати належну відповідь”, - наголошується в заяві.