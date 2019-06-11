Окупанти арештували до 5 серпня ще трьох кримських татар

У вівторок в окупованому Криму так званий Київський райсуд, який заарештував кримського татарина Руслана Нагаєва, аналогічне рішення ухвалив стосовно ще трьох затриманих напередодні кримських татар.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Всім чотирьом - Руслану Нагаєву, Ельдару Кантемірову, Руслану Менсутову, Ленуру Халілову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 05.08.2019", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, після обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано вісім осіб. Водночас четверо з них: Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова й Айдера Джеппарова за обвинуваченням у тероризмі (ст.205.5 КК РФ) взяли під арешт строком на 1 місяць і 26 днів - до 5 серпня. Стосовно решти затриманих - Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова й Ельдара Кантемірова - "суди" окупантів були заплановані на 11 червня.

Фото: facebook.com/crimeansolidarit