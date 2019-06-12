Окупанти у Криму будуть показувати Міятович "потьомкінські села" - Клімкін

Візит комісара з прав людини Ради Європи Дуні Міятович в анексований Росією Крим має погоджуватись винятково з Україною і відбуватися за українським законодавством.

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

“Черговий російський “развод” про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватись з нами і відбуватися за українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних”, - зазначив міністр.

За його словами, у разі, якщо візит таки буде погоджено, то для повного, а головне, правильного враження від ізольованого Росією Криму Комісар РЄ має обов’язково відчути "незабутню" атмосферу закритості півострову несвободи і побачити на власні очі переслідування та арешти.

Водночас Клімкін підкреслив, що “всі роки після окупації ми невтомно повторюємо: потрібно забезпечити постійну присутність у Криму міжнародних організацій, зокрема, гуманітарних. На ситуацію не вплинеш якимось окремим ситуативним візитом, необхідно започаткувати реальну постійну міжнародну присутність на окупованому півострові. Сподіваюсь, що Раді Європи все ж вдасться не розгубити довіру до себе”, - написав Клімкін.

Як відомо, легальне відвідування території окупованої АР Крим будь-якими особами урегульовано спеціальним порядком і може здійснюватися через український адміністративний кордон з півостровом. Виключення було зроблене для російського адвоката і правозахисника Марка Фейгіна.

Раніше ТАСС повідомило, що російська влада та Рада Європи 11 червня, під час засідання міжвідомчої комісії РФ у справах РЄ, досягли домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини до окупованого Криму. Також називалася дата візиту Дуні Міячтович до Криму: 7-11 жовтня.

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Водночас DW з посиланням на відповідь прес-служби РЄ пише, що візит до окупованого Криму погоджений, але необхідно "з'ясувати багато моментів" для того, щоб Міятович могла "вести роботу щодо прав людини на півострові". На запитання DW, яким чином узгоджується візит комісарки РЄ до окупованого Криму з українською владою і чи схвалив мандат на цей візит Комітет міністрів РЄ, у прес-службі не відповіли.

Пізніше Комісар з прав людини Ради Європи Дуня Міятович підтвердила, що планує відвідати окупований Крим, але додала, що час та умови візиту ще не визначені.