Міятович збирається відвідати окупований Крим

«Відносно деяких повідомлень в ЗМІ щодо мого візиту до Криму, я хочу наголосити, що дійсно планую (візит — ред.) до Криму, але час має бути підтверджено. Відносно моєї діяльності на півострові з питань прав людини, ще багато питань потребують визначення», - заявила комісар РЄ.

У графіку міжнародних візитів комісара на цей рік заплановано подорожі до Туреччини і Азербайджану у липні. Як раніше відзначила Міятович у своєму виступі на сесії ПАРЄ у квітні, цього року вона планує також відвідати Україну і Росію.

Читайте також: Міятович планує приїхати в Україну після президентських виборів

У квітні комісар РЄ також здійснила п'ятиденний візит до Москви.

Як відомо, легальне відвідування території окупованої АР Крим будь-якими особами урегульовано спеціальним порядком і може здійснюватися через український адміністративний кордон з півостровом. Виключення було зроблене для російського адвоката і правозахисника Марка Фейгіна.

Раніше ТАСС повідомило, що російська влада та Рада Європи 11 червня, під час засідання міжвідомчої комісії РФ у справах РЄ, досягли домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини до окупованого Криму. Також називалася дата візиту Дуні Міячтович до Криму: 7-11 жовтня.

Водночас DW з посиланням на відповідь прес-служби РЄ пише, що візит до окупованого Криму відбудеться, але необхідно "з'ясувати багато моментів" для того, щоб Міятович могла "вести роботу щодо прав людини на півострові". На запитання DW, яким чином узгоджується візит комісарки РЄ до окупованого Криму з українською владою і чи схвалив мандат на цей візит Комітет міністрів РЄ, у прес-службі не відповіли.