Клімкін: РФ буде змушена сісти за стіл переговорів щодо Криму

Вердикти міжнародних судів змусять Росію взяти участь у переговорах стосовно Криму.

Про це телепроекту Крим.Реалії розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін.

“Я впевнений, в якийсь момент Росія буде змушена сісти за стіл переговорів... Буде рішення міжнародного суду щодо двох фундаментальних конвенцій, у тому числі про заборону фінансування расової дискримінації. Буде рішення міжнародного арбітражу згідно з конвенцією про морське право. І там теж абсолютно ясно, що робить Росія. І наслідки цих рішень вона буде змушена обговорювати”, – цитує Крим.Реалії очільника МЗС.

На його думку, спочатку Росія буде змушена обговорювати гуманітарні та екологічні проблеми в Криму. А далі мова піде про статус анексованого півострова і його деокупацію.

“За стіл переговорів можуть сісти разом представники країн і міжнародних організацій”, – вважає Клімкін. Та коли саме розпочнуться такі переговори, він не наважився спрогнозувати.