Вступ України в НАТО сприятиме посиленню Альянсу – Хомчак

Набуття Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору зміцнить не тільки оборонний потенціал країни, а й посилить саме НАТО.

На цьому наголосив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак у зверненні з нагоди річниці започаткування Програми НАТО «Партнерство розширених можливостей» для України, передає Укрінформ.

«Приєднання до найбільш потужної у світі системи колективної безпеки сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не лише України, а й посиленню Організації Північноатлантичного договору», - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що вже сьогодні Збройні сили України є справжнім щитом Європи та роблять колосальний внесок у зміцнення європейської безпеки. Статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями відкриває перед державою та її армією нові можливості й водночас покладає серйозну відповідальність.

За словами Хомчака, серед основних переваг, що надає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями, є збільшення переліку заходів підготовки персоналу та підрозділів, зокрема участь у навчаннях НАТО за тематикою колективної безпеки (стаття 5 Північноатлантичного договору), допуск до навчань з кібербезпеки, поглиблення обміну інформацією, а також збільшення представництва у штабах та структурах НАТО на посадах, які закриті для інших країн-партнерів.

Читайте також: Річний бюджет НАТО перевищив трильйон доларів

Він підкреслив, що набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner – ЕОР) стало визнанням значного внеску нашої держави до зусиль Альянсу з підтримання міжнародного миру та безпеки, а також підтвердженням незворотності її євроатлантичного курсу.

«Подальше ефективне використання статусу ЕОР сприятиме досягненню Україною відповідних військових критеріїв набуття повноправного членства в НАТО – стратегічної мети нашої зовнішньої політики», - підкреслив головнокомандувач ЗСУ і додав: «Спільними зусиллями ми переможемо! Україна, сильна і вільна, неодмінно посяде гідне місце у колі союзників!»

Як повідомлялося, Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.

14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головними темами якого визначені зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток оборонних спроможностей Альянсу на наступне десятиліття. Ця зустріч на вищому рівні, як очікується, відбудеться без запрошення країн-партнерів.