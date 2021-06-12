Річний бюджет НАТО перевищив трильйон доларів

Напередодні саміту НАТО, який має відбутися в Брюсселі 14 червня, Альянс оприлюднив статистичні дані щодо своїх оборонних видатків

Як повідомляє Укрінформ, відповідну інформацію опубліковано на сайті НАТО.

Агресія Росії проти України дала потужний поштовх зростанню оборонних бюджетів країн Альянсу. Після 2014 року вони років поспіль, в результаті чого зростали сім років поспіль. І результаті загальний бюджет НАТО зріс з 943 млрд 217 млн доларів США у 2014 році до 1 трлн 174 млрд 240 млн у 2021 році.

Левова частка цієї суми припадає на США - 811 млрд 140 млн дол.

У десяти країн Альянсу оборонні видатки перевищують 2% від ВНП: це Хорватія, Естонія, Франція, Греція, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Велика Британія і Сполучені Штати.

Також зазначається, що загальна чисельність військового персоналу країн НАТО становить 3,317 млн. На країни Європи і Канаду припадає 1,966 млн осіб, збройні сили США налічують 1,351 млн військовослужбовців.

Така оборонна політика має переважну підтримку населення країн-союзниць, про що свідчать результати проведеного в усіх 30 країнах Альянсу соціологічного дослідження, також оприлюднені на сайті НАТО.

83% опитаних вважають дуже важливими трансатлантичні зв’язки для подолання сучасних викликів у сфері безпеки, і лише 4% мають протилежну думку. 55% респондентів хотіли б бачити більше співробітництва між Європою та Північною Америкою, і лише 6% прагнуть його скорочення.

Колективну оборону підтримують 66% громадян країн Альянсу, 9% ставлять цей принцип під сумнів.

Майже 70% опитаних підтримують нинішній рівень оборонних видатків НАТО – 41% виступає за збереження оборонного бюджету своє країни на нинішньому рівні, ще 29 % погоджуються із необхідністю його збільшення (за даними 2019-2020 років).

У таких настроїв громадян країн НАТО є очевидна причина. Негативне ставлення до Росії висловлює 41% опитаних, у той час як лише 18% ставляться до цієї країни скоріше прихильно. І майже половина опитаних вказали, що їхнє ставлення до Росії погіршилося протягом минулого року.

Подібні перестороги існують стосовно Китаю, - 41% опитаних громадян країн НАТО ставляться до цієї країни скоріше негативно, і лише 19% - прихильно. 67% респондентів вважають, що потужність та вплив Китаю є причиною занепокоєння для їхньої країни.

Як повідомлялося, 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, головними темами якого визначено подальше зміцнення трансатлантичних зв’язків та розвиток оборонних спроможностей Альянсу на період до 2030 року.