Для забезпечення прав і свобод захисників України створять консультаційні центри

Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод захисників України”.

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 230/2021 від 11 червня опублікований на сайті глави держави.

Документ передбачає створення при місцевих держадміністраціях консультаційних центрів з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

“З метою посилення забезпечення додержання гарантій захисту прав і основоположних свобод осіб, які відстоювали засади демократії, права та свободи людини під час Революції Гідності, учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, брали або беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, які здійснювали волонтерську та правозахисну діяльність, інших осіб, які брали або беруть участь у захисті України, постановляю: Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо утворення при місцевих державних адміністраціях консультаційних центрів з питань забезпечення прав і свобод захисників України, затвердження типового положення про такі центри”, - йдеться в документі.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський з нагоди Дня прикордонника підписав указ про відзначення державними нагородами захисників українського кордону.

Фото: president.gov.ua