Президент Володимир Зеленський під час поїздки на лінію розмежування відвідав українських військових та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав передній край оборони, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли. Українські позиції, на яких побував глава держави, розташовані за 700 метрів від противника", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зустрівся з військовими, котрі несуть службу на передовій, та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

«Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів – вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак, слава богу, що зараз гримить грім, а не постріли», – зауважив Зеленський.

Також, за його словами, важливо бачити, що українські бійці гарно озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, у чому вони мають потребу.

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«Завжди хочеться привезти – і привозимо – технічні та військові речі, які дійсно потрібні для безпеки хлопців та дівчат», – додав Зеленський.

Глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців.

Також Зеленський зазначив, що державні службовці та депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

«Відвідання наших захисників – це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю», – зауважив Президент.

Він також вручив бійцям державні нагороди й цінні подарунки.

Зеленський на передовій зустрівся з військовими і вручив їм нагороди / Фото: Офіс Президента

«Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв», – наголосив Зеленський.

За даними пресслужби, Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 9 червня перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.