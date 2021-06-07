Окупанти обстріляли з СПГ позиції українських бійців біля Лебединського

Російські окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Лебединського. Втрат серед українських бійців немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. На обстріл противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, запевнили у штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Як повідомлялось, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.