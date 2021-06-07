Окупанти обстріляли з СПГ позиції українських бійців біля Лебединського

Окупанти обстріляли з СПГ позиції українських бійців біля Лебединського

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Лебединського. Втрат серед українських бійців немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. На обстріл противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, запевнили у штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Як повідомлялось, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.

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