Окупанти обстріляли з СПГ позиції українських бійців біля Лебединського
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. На обстріл противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, запевнили у штабі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Як повідомлялось, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.