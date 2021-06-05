Місія ОБСЄ за добу нарахувала майже 80 порушень «тиші»

Організація з безпеки та співробітництва в Європі за 3 червня нарахувала 79 випадків порушення режиму припинення вогню на сході України.

Про це йдеться у звіті №128/2021 СММ ОБСЄ за 4 червня, передає Укрінформ.

Зазначається, що всі порушення режиму припинення вогню відбулися в Донецькій області. Там зафіксували численні постріли та вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталося в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції та в районі селища Широкине. У районі ДФС спостерігачі чули постріли зі стрілецької зброї, а біля Широкиного спостерігачі чули вибухи від боєприпасів.

"У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - йдеться у звіті ОБСЄ.

Як раніше повідомляло агентство, за даними ООН внаслідок російської агресії в Україні загинули 152 дитини і ще 146 були поранені.