Росія намагається вдвічі збільшити кількість своїх військ на кордонах України - МВС

Росія своїм наміром розмістити на кордоні з Європою 20 додаткових військових підрозділів планує легалізувати великий військовий контингент, який вона вже стягнула до кордону з Україною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час пресконференції на тему «Закон про національний спротив: 5 речей, без яких тероборона не відбудеться».

«Вчора міністр оборони РФ пан Шойгу заявив, що прийнято рішення керівництвом Російської Федерації розмістити в європейській частині РФ нібито для супротиву НАТО ще 20 військових підрозділів. Фактично Росія зараз буде легалізувати збільшення кількості військового контингенту - те, що вони зробили в березні-квітні, перебазувавши 70 чи 80 тисяч військовиків з Далекого Сходу, з Сибіру до європейської частини, що викликало величезне збурення у світі і підвищило небезпеку Європи. Вони фактично зараз хочуть закріпити це, щоб ще більш як у 2 рази збільшити кількість озброєних своїх підрозділів на кордонах України», - зазначив Геращенко.

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Тому, за його словами, Україна для посилення своєї обороноздатності має якнайшвидше ухвалити закон про національний спротив та посилити сили територіальної оборони.

«Для того, щоб ворог – Російська Федерація, не бажала нападати на нас, вона повинні розуміти, що втрати від такого нападу значно перевищать будь-які політичні, економічні бонуси, які вона хотіли б отримати», - наголосив Геращенко, додавши, що ухвалення законодавства, яке регламентуватиме питання національного спротиву дозволить посилити обороноздатність Української держави.

За його словами, таке законодавство дозволить громадянам, незалежно від того, чи є вони військовими, чи ні, «вправлятись зі зброєю, бути організованими в загони» і таким чином допомагати Збройним силам України захищатись від ворога. Гарним прикладом цього є сили територіальної оборони Естонії, Швейцарії, Фінляндії, зазначив заступник міністра.

Голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України (2019-2020) Андрій Загороднюк своєю чергою відзначив, що відповідний законопроєкт у разі ухвалення запроваджуватиме масову та добровільну участь населення в територіальній обороні. Тероборона діятиме не лише під час настання воєнного стану чи бойових дій, а й для захисту України від гібридних загроз.

Разом з тим, згідно з опитуванням, яке провів Український інститут майбутнього, нині 46% громадян України взагалі не чули, що таке війська територіальної оборони і в чому її функції, 29% щось чули, але не знають деталі, і лише 21% добре поінформовані.

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Наразі законопроєкт №5557 "Про основи національного спротиву" надано на ознайомлення депутатам та передано на розгляд Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт №5557 "Про основи національного спротиву". Він пропонує визначити правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.

31 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про намір сформувати у Західному військовому окрузі РФ, додатково до вже наявних сил, близько 20 нових з’єднань і частин начебто у відповідь на дії НАТО.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь на такі заяви відзначив, що НАТО є оборонним союзом, і саме воля і готовність союзників захищати й обороняти одне одного дозволили десятиріччями уникати конфліктів та воєн, зберігати мир у Європі.