Окупанти минулої доби 12 разів зривали «тишу» у зоні ООС

Протягом минулої доби, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Зазначається, що зокрема, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – з гранатометів різних систем.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

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Неподалік Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар’їнки, Широкине і Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку населених пунктів Новотошківське та Піски противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.

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На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 29 травня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.