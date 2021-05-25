В армії за добу – 16 випадків коронавірусу

Станом на ранок 25 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 210 осіб. За минулу добу виявлено 16 нових випадків коронавірусу серед військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 25 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 210 осіб. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання», - йдеться в повіомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 73 особи.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 24 817 осіб, летальних випадків - 93.

У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 52 310 осіб отримали першу дозу вакцини, з них 3 290 військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 14 осіб.

Як повідомлялось, в Україні минулої доби, 24 травня, виявлено 2 608 випадків зараження коронавірусом. Окрім того, госпіталізовано 854 особи, ️сталося 249 летальних випадків, зафіксовано️ одужання 17 504 осіб.