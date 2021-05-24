Окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ під Авдіївкою та Невельським

Окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ під Авдіївкою та Невельським

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 17.00 24 травня чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

«З початку цієї доби зафіксовано 4 порушення з боку російських окупантів. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У передмісті селища Південне ворог використав автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК,

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Крім того, в пресслужбі повідомили, що піротехнічні розрахунки ДСНС України в районі ООС розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, російські найманці за минулу добу, 23 травня, шість разів зривали «тишу». Внаслідок обстрілів один український захисник дістав поранення.

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