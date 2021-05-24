Окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ під Авдіївкою та Невельським
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.
«З початку цієї доби зафіксовано 4 порушення з боку російських окупантів. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У передмісті селища Південне ворог використав автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК,
Крім того, в пресслужбі повідомили, що піротехнічні розрахунки ДСНС України в районі ООС розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляв Укрінформ, російські найманці за минулу добу, 23 травня, шість разів зривали «тишу». Внаслідок обстрілів один український захисник дістав поранення.