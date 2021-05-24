Російські найманці минулої доби шість разів зривали «тишу», поранений боєць ЗСУ

Російські найманці минулої доби шість разів зривали «тишу», поранений боєць ЗСУ

Укрінформ
Збройні формування РФ продовжують обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил: за останню добу в штабі нарахували 6 порушень "тиші".  

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Протягом минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню:

  • неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру;
  • біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети;
  • поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети;
  • в районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу позицій українських захисників один боєць отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

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Станом на 7 годину ранку 24 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

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