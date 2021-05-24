Російські найманці минулої доби шість разів зривали «тишу», поранений боєць ЗСУ

Збройні формування РФ продовжують обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил: за останню добу в штабі нарахували 6 порушень "тиші".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Протягом минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню:

неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру;

біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети;

поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети;

в районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу позицій українських захисників один боєць отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 24 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.