«Верби», «Богдани» і «Козаки» – чим планують озброїти українських морпіхів

Підрозділи морської піхоти ВМС ЗСУ до 2025 року планується озброїти єдиними зразками техніки та озброєння, серед яких БТР-4Е, БМ-21 «Верба М1», СГ «Богдана», ББМ «Козак-2», безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar ТВ2 та новітні засоби РЕБ.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач морської піхоти ВМС ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль.

«Морська піхота у своєму арсеналі має достатню кількість зброї та техніки для успішного виконання поставлених завдань. Так, у нашому парку є модернізована техніка ще радянського зразка, але разом з тим є вже й сучасні зразки вітчизняного та іноземного виробництва. Відповідно до затвердженого перспективного складу підрозділів морської піхоти, до 2025 року ми хочемо озброїти наші військові частини єдиними зразками техніки та озброєння. Це дасть змогу уніфіковувати обслуговування та підготовку експлуатації відповідної техніки для морської піхоти», - розповів Содоль.

Він також повідомив, що у березні цього року відбулися практичні випробування БТР-4Е. Сьогодні цей бронетранспортер, а також модернізований БТР-80 розглядаються як варіанти такого базового зразка. Якщо говорити про новинки, то відповідно до цього ж перспективного плану планується озброїти артилеристів такими зразками, як БМ-21 «Верба М1» та СГ «Богдана». Також цього року один з окремих батальйонів морської піхоти отримав ББМ «Козак-2», які надалі будуть замінені на ББМ «Козак-2М1».

«Крім того, у наших планах забезпечити морських піхотинців сучасними розвідувальними та ударними безпілотними літальними комплексами, у тому числі й безпілотним авіаційним комплексом Bayraktar ТВ2, засобами РЕБ тощо», - зазначив командувач.

Содоль також повідомив, що протягом 2018-2019 років вже отримано багато новітніх зразків озброєння як закордонного виробництва (комплекси контрбатарейної боротьби), так і вітчизняного (ПТРК «Стугна-П», ЛПТРК «Корсар», БПАК), що відповідають стандартам, вимогам і принципам роботи, які домінують серед країн-партнерів, членів НАТО.

В інтерв’ю командувач також розповів, що у зв'язку зі стримуванням збройної агресії з боку РФ на плечі морських піхотинців лягає виконання завдань в зоні Операції об’єднаних сил на різних напрямках. Протягом минулого та поточного року понад 90% морських піхотинців та підпорядкованих військових частин, у тому числі й Командування морської піхоти, брали участь в ООС.

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Також до переліку завдань морпіхів входить сприяння угрупованням військ, які діють у приморських районах України, перешкоджання організованому відходу противника, підходу його резервів. Крім того, окремо слід відзначити й ведення стабілізаційних операцій у визначених операційних районах, забезпечення охорони судноплавства (на борту суден) у Чорному та Азовському морях, участь у веденні оглядових дій (з борту корабля) як груп силової підтримки, участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а ще участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки.

Раніше повідомлялося, що кілька тижнів тому РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас зберігає військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.

Фото: АрмияInform