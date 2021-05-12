Українські ВМС цьогоріч отримають перший турецький безпілотник Bayraktar

Військово-морські сили України цього року отримають перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який застосовуватиметься як у Чорному, так і Азовському морях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» повідомив командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа.

«Військово-морські сили, як і інші види/роди військ Збройних сил, як і весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок вперед. І в цьому році у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватись як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти. В подальшому ми плануємо закупати в інтересах ВМС безпілотні протимінні системи, які дуже оптимальні і по ціні, і по ефективності застосування», - заявив Неїжпапа.

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Він наголосив, що надалі приділятиметься більше уваги безпілотним можливостям Військово-морських сил ЗСУ.

Як повідомлялося, Bayraktar TB2 - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії «Байкар Макина».