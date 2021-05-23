Зеленський привітав морпіхів з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців з професійним святом.

Як передає Укрінформ, привітання глави держави опубліковано на сайті Міністерства оборони України.

"Вітаю вас із професійним святом — Днем морської піхоти України. Підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря здатні долати значні фізичні та психологічні навантаження, воїни берету кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких умов бойової обстановки", - йдеться у вітанні Президента.

Він відзначив, що завдяки високому патріотизму, стійкості та незламності духу морські піхотинці готові будь-якої миті дати відсіч ворогові.

"Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу морської піхоти за вірність військовому обов’язку, стійкість та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та нових успіхів. Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави!" - заявив Зеленський.

Також морпіхів привітав міністр оборони Андрій Таран. Він відзначив, що становлення української морської піхоти, усіх Збройних сил України, нерозривно пов’язане із 30-річним поступом національної незалежної держави. Як для країни, так і морських піхотинців життя поділене на «до 2014-го» і «після».

"У 2014-му перше, після виходу з Криму, своє професійне свято морпіхи зустрічали з мізерною інфраструктурою, браком кадрів і старим озброєнням, у чорних беретах і тільниках. Крізь воду і суходіл, багнюку, випробування і психологічний тиск морську піхоту вдалося відродити. Від однієї ротно-тактичної групи, яка в 2014 році виконувала завдання на Сході держави, морська піхота сьогодні — це сучасний високомобільний рід військ. Із полігонами, навчальними центрами та Командуванням у структурі Військово-Морських Сил", - сказав він.

Таран зазначив, що горнило бойових дій пройшли 90% українських морських піхотинців. Наразі Командуванню морської піхоти підпорядковано дві окремі бригади морської піхоти, артилерійська бригада, реактивний артилерійський полк, окремий батальйон морської піхоти та окремий розвідувальний батальйон. Розбудова корпусу триває й надалі.

"Зараз Берети кольору морської хвилі переозброюються та отримують сучасну техніку, навчаються та розбудовуються за принципами кращих морпіхів держав-членів НАТО. Цьому сприяють активна участь у міжнародних навчаннях та тісні двосторонні контакти із колегами за кордоном", - наголосив він.

Окрім того, командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко наголосив, що морські піхотинці умілими діями завжди доводили свою високу майстерність.

Він підкреслив, що морські піхотинці, підтримуючи славні традиції та історію своєї професії, вносять вагомий внесок у могутність ЗСУ, і у часи серйозних випробувань для країни вони "умілими діями завжди доводили свою високу майстерність, виявляючи неймовірну стійкість та відвагу".

"Упевнений, що незламний та непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм морських піхотинців й надалі забезпечуватимуть надійне виконання поставлених завдань", - підкреслив Кравченко.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в українських морських піхотинців професійне свято – День морської піхоти.

День морської піхоти започаткований у 2014 році, і у 2014-2017 роках відзначався 16 листопада. Чинна дата святкування - 23 травня, встановлена Указом Президента України у 2018 році.