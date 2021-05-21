Не тільки зв’язківці, медики та кухарі: ким працюють жінки в українських ВМС

Чисельність морських піхотинців в складі ВМС ЗСУ становить 7 тисяч осіб, понад 10% серед них становлять жінки.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач морської піхоти ВМС ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль

«Сьогодні українська морська піхота - це понад 7 тисяч підготовлених, вмотивованих та готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців. До речі, понад 10% особового складу – жінки. Вони проходять службу на різних посадах, і це не тільки зв’язківці, медики або кухарі, а також й командири відділень бойових підрозділів», - наголосив Содоль.

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Він додав, що після захоплення Криму Росією у березні 2014 року ті, хто залишився вірним присязі українському народу, а саме бійці 36-ї окремої бригади берегової оборони 1-го та 501-го окремих батальйонів морської піхоти були передислоковані до Миколаєва. З невеликого кістяка офіцерів, сержантів та матросів розпочалося формування вже нової морської піхоти.

За словами Содоля, морська піхота — це високомобільний рід військ, призначений для ведення бойових дій як морський (повітряно-морський) десант, а також для оборони важливих берегових об’єктів та десантонебезпечних ділянок морського узбережжя як самостійно, так і у взаємодії з іншими видами (родами) Збройних Сил.

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Як повідомлялося, кілька тижнів тому РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас зберігає військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.

Фото: Аліна Комарова